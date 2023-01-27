Япония вводит запрет на экспорт в Россию вакцин, медицинского оборудования и препаратов, а также некоторых других товаров, сообщило министерство экономики, торговли и промышленности страны, передает РИА Новости.

«Правительство Японии приняло решение в связи с международной ситуацией вокруг Украины в качестве вклада в международные усилия по решению этой проблемы и для установления мира ввести запрет на экспорт в Россию товаров, которые могут служить для укрепления военной мощи», — заявили в ведомстве.

Под запрет попали:

— ядерные материалы и устройства, оборудование для обработки радиоактивных материалов;

— оборудование для разведки нефти и газа;

— дубинки, слезоточивый газ;

— вакцины, медицинские товары, приборы для анализов и тестов;

— дактилоскопический порошок;

— дозиметры;

— взрывчатые вещества;

— оборудование для рентген-досмотра;

— оборудование для производства композитных материалов;

— портативные электрогенераторы,

— роботы;

— буровые установки;

— вещества, которые могут быть использованы в военных целях как сырье;

— токсичные химические вещества и другие товары.

Меры вводятся с 3 февраля.

Кроме того, Токио вводит санкции против 22 частных лиц и трех компаний, чьи активы будут заморожены, и запретит поставки товаров 49 российским организациям и фирмам.