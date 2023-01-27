Япония вводит запрет на экспорт в Россию вакцин, медицинского оборудования и препаратов, а также некоторых других товаров, сообщило министерство экономики, торговли и промышленности страны, передает РИА Новости.
«Правительство Японии приняло решение в связи с международной ситуацией вокруг Украины в качестве вклада в международные усилия по решению этой проблемы и для установления мира ввести запрет на экспорт в Россию товаров, которые могут служить для укрепления военной мощи», — заявили в ведомстве.
Под запрет попали:
— ядерные материалы и устройства, оборудование для обработки радиоактивных материалов;
— оборудование для разведки нефти и газа;
— дубинки, слезоточивый газ;
— вакцины, медицинские товары, приборы для анализов и тестов;
— дактилоскопический порошок;
— дозиметры;
— взрывчатые вещества;
— оборудование для рентген-досмотра;
— оборудование для производства композитных материалов;
— портативные электрогенераторы,
— роботы;
— буровые установки;
— вещества, которые могут быть использованы в военных целях как сырье;
— токсичные химические вещества и другие товары.
Меры вводятся с 3 февраля.
Кроме того, Токио вводит санкции против 22 частных лиц и трех компаний, чьи активы будут заморожены, и запретит поставки товаров 49 российским организациям и фирмам.
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