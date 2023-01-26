Правительство одной из стран Европы согласилось поставить Украине кассетные боеприпасы. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на европейского чиновника.

По словам источника, правительство его страны одобрило поставку Украине кассетных боеприпасов и работает над получением разрешения от Германии, которая участвовала в их производстве.

Собеседник телеканала утверждает, что украинская сторона просит данный тип боеприпасов, которые являются легальным оружием.

«Сопутствующий ущерб от них не так велик, как раньше. Он был очень большим в 1940-х и 1950-х годах, а сейчас вполне управляем», — отметил чиновник.

Он подчеркнул, что для принятия данного решения Берлину потребуется некоторое время.