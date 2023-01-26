100-летняя британка раскрыла секрет своей долгой и счастливой жизни, пишет Mirror. По ее словам, она всегда избегала незнакомых мужчин.

Олив Вестерман рассказала, что всю жизнь проработала с маленькими детьми, что тоже помогло ей дожить до 100 лет. Но она уверена: избегание случайных незнакомцев — вот ее главный секрет долголетия.

«Избегайте разговоров с незнакомыми мужчинами, и все будет в порядке», — добавила пенсионерка.

Свой юбилей Вестерман встретила в доме престарелых. Сотрудники заведения поздравили женщину и продолжили традицию, начатую ее покойным мужем Сэмом, подарив ей флакон любимых духов.

«Некоторое время я жила за границей, и моим любимым местом для жизни был Сингапур — мне там нравилось», — вспоминает Вестерман.