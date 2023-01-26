Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выступил с обвинением, что бывший госсекретарь США Майк Помпео 15 июля 2016 года опубликовал запись на своей странице в Twitter в поддержку путчистов во время попытки переворота в Турции.

«Экс-госсекретарь США в ночь попытки переворота в Турции опубликовал твит, который потом удалил. Эта публикация была в поддержку действий террористов», — подчеркнул он на пресс-конференции в Анкаре.

Кроме того, глава турецкого МИД раскритиковал утверждения Помпео о Турции, опубликованные в его мемуарах. «Эти утверждения не отражают действительности и являются проявлением двойных стандартов», — цитирует Чавушоглу ТАСС.

Помпео занимал должность госсекретаря США с апреля 2018 по январь 2021 при администрации экс-президента США Дональда Трампа. В своей книге он рассказал о том, как ему пришлось буквально прорваться через турецкую охрану в президентском дворце, чтобы войти в кабинет, где вели переговоры президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и бывший вице-президент США Майк Пенс. Как признается в своей книге сам Помпео, он решил пойти на такой шаг, так как переживал, что Пенсу показывают трехчасовой документальный фильм о попытке переворота в Турции в 2016 году. Экс-госсекретарь написал, что этот фильм ему показывали турецкие официальные лица в ходе его первого визита в Турцию.