Между Тегераном и Брюсселем — жёсткая перепалка. ЕС накануне ввёл четвёртый пакет санкций против Ирана, включив в «чёрный список» и Корпус стражей исламской революции. Террористической организацией КСИР как бы не признали — для этого нужно, чтобы такое решение принял суд хотя бы одной страны, входящей в ЕС, при расследовании конкретного теракта. Но тем не менее глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян опубликовал в Al Jazeera статью, где обвинил ЕС в предвзятой позиции и принятии необоснованного решения, а затем пригрозил: назвать КСИР террористической организацией было бы колоссальной ошибкой. Такая перепалка сама по себе свидетельствует о том, насколько сильно накаляются отношения Брюсселя и Тегерана.

И вот на таком фоне Совет ЕС подтверждает намерение отправить наблюдательную миссию в Армению, которая является ключевым союзником Ирана. Более того, несмотря на то, что заявлена эта миссия как гражданская, она куда больше смахивает на военную. И уж тем более можно догадаться, что среди этих наблюдателей будет и предостаточно сотрудников спецслужб. Работать же им предстоит в весьма чувствительном и для Армении, и для Ирана регионе. В самой Армении высказывались опасения, не ударит ли размещение евромиссии по отношениям с Ираном.

Но сам Иран по поводу размещения евромиссии доблестно молчит. И это по меньшей мере удивительно.

Быть может, для Ирана появление евронаблюдателей оказалось полной неожиданностью? И там просто не успели сформулировать позицию? Даже при том, что «обнимашки» с Францией и Евросоюзом в Армении начали устраивать и в прямом, и в переносном смысле не вчера? Точно так же Тегеран «не заметил» антииранских заявлений Нэнси Пелоси в Ереване.

А это уже дает основание заявить, что против Ирана разыграли неплохую «многоходовку». Армения и ее покровители на Западе умело «развернули» внимание Тегерана на другие направления — и столкнули Иран с западной миссией на иранской границе. Со всеми вытекающими. В Тегеране то искали мифических «сионистов» в Азербайджане, то вопили о «террористах», которых никто, кроме самих иранцев, не видел, до предела накалили отношения с Азербайджаном, у которого свои возможности и рычаги влиять на ситуацию в Иране, в том числе и использованием «мягкой силы» — и в результате еще и отвлекли внимание Ирана от основного «фактора риска» — евромиссии в Армении. Точнее, от попыток Запада укрепиться в регионе, начав именно с Армении — ключевого союзника Ирана и России.

И в результате Иран допустил-таки большую стратегическую ошибку. Здесь увлеклись мифическими «угрозами» со стороны Азербайджана, испортили отношения с Баку — и угодили в ловушку, расставленную на армянском направлении. И теперь эта ловушка «захлопнулась», оставив Иран перед необходимостью заниматься уже не поисками мифических «синонимов» в Азербайджане, а реагировать на присутствие весьма подозрительной миссии в «братской Армении».

А теперь — немного закулисья. Есть страны, которые проводят действительно самостоятельную политику. С ними выстраивают продуманное и долгосрочное сотрудничество, стараются переманить в свой лагерь и т.д. А есть, пардон, «недогосударства», с пол-оборота соглашающиеся на роль инструмента чужой политики. А еще готовые точно так же с пол-оборота, пардон, «сдавать» своих партнеров. Понятно, что настоящую «переориентацию» Армении следовало бы начинать не с евромиссии, а хотя бы с контроля над собственными границами, на что у Еревана все еще не хватает не будем уточнять чего именно. Но вот предоставить свою территорию той же Франции для разного рода «заплечных операций» против Ирана и России в Армении, похоже, готовы «не ломаясь».

Но, похоже, в Ереване не задумались о том, что подобные «короткие связи» в политике очень редко влекут за собой какие-то гарантии, когда «традиционные» партнёры сочтут, что Армения слишком расшалилась, увлеклась флиртом и ее пора поставить на место. Во всяком случае, один из российских ТГ-каналов, тесно связанный с силовыми структурами, уже предупреждает: «Защищаясь дружбой с Францией, Россию буквально выдавливают из Армении. Завязка этого незамысловатого сюжета была видна сразу после прихода Пашиняна к власти, когда был арестован генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров, и предательский сюжет продолжает развиваться: Армения публично отказывается подписывать совместные декларации и проводить учения ОДКБ. И судя по происходящему сейчас – кульминация близка. И финал такой «пьесы», к сожалению, станет трагичным для армянской государственности».

И вряд ли Запад в этой ситуации станет ее по-настоящему защищать.

Словом, согласившись на роль «коврика» для Франции перед дверью на Южный Кавказ, а границам России и Ирана, Армении не стоит обижаться, когда завтра об нее вытрут ноги.

Нурани, обозреватель