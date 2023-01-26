Украина нуждается в поставках дальнобойных ракет, артиллерии и самолетов для Вооруженных сил. Об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского.

«Я разговаривал сегодня с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Должны открыть поставки также дальнобойных ракет для Украины, важно расширять наше сотрудничество и в артиллерии, мы должны выйти на поставки самолетов для Украины», — говорится в заявлении.

Зеленский отметил, что это мечта, и это важная задача для Украины и НАТО.

«Чем больше оборонительной поддержки наши герои на фронте получат от мира, тем быстрее закончится агрессия России, и тем надежнее будут гарантии безопасности партнеров после войны», — добавил президент.