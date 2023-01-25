Коллективный Запад передаст Украине в ближайшие недели сотни единиц бронетехники, в том числе танки; экипажи для нее уже подготовлены. Об этом сообщила представитель администрации США высокого ранга, выступая в среду на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен решению Вашингтона поставить Киеву американские танки Abrams.

Она напомнила, что о намерении передать ВСУ танки уже объявили Великобритания, Германия, Франция и ряд других стран Европы. «Таким образом, вы увидите сотни единиц бронетехники, чрезвычайно боеспособной бронетехники и танков, прибывающих в Украину. И, что важно, они будут прибывать с подготовленными экипажами, которые готовы действовать в качестве более крупных [воинских формирований]», — заявила упомянутый представитель исполнительной ветви власти США.

По ее словам, «назвать точное число танков, которые, вероятно, прибудут в Украину в течение следующих нескольких недель, в лучшем случае непросто», поскольку поставки будут идти из самых разных стран. Помимо западных образцов вооружений, «было объявлено о поставках также огромного количества БМП советского производства», отметила ведущая брифинга.