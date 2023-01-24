Информация о Центральном ботаническом саде, распространяемая некоторыми пользователями социальных сетей, не отражает действительности. Данная информация приводится в сообщении Исполнительной власти Баку.

В частности, говорится, что распространяемая информация о запланированной вырубке деревьев не соответствует действительности. Вместе с сохранением имеющихся в саду зеленых насаждений, в соответствии с поручениями главы государства на месте сносимых на территории многочисленных незаконных построек планируется посадка новых деревьев.

Распространяемые в соцсетях изображения под видом т.н. проекта модернизации сада — лишь один из многих проектов, представленных отдельными авторами. На данный момент ни один из них не утвержден.