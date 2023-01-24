Польша официально запросила у Германии разрешения на передачу Украине танков Leopard 2. Об этом сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак, который призвал немецкую сторону присоединиться к коалиции стран, поддерживающих Украину танками Leopard 2.

Ранее генсек НАТО Йенс Cтолтенберг на встрече с министром обороны Германии Борисом Писториусом заявил, что решение Германии по танкам Leopard вскоре последует, и страны, обладающие этими танками, могут готовить их к передаче Украине.