Многие россияне уже начинают планировать летний отпуск и подбирать выгодные курорты ещё в январе. Эксперты по туристическому бизнесу рассказали, какие зарубежные направления будут доступны гражданам РФ этим летом и во сколько обойдётся отпуск.

«Как известно, Турция — наша дача, и она же стоит первой в списке стран, которые россияне выбирают для отдыха летом и в межсезонье. Как раз сейчас лучше всего бронировать номера и покупать билеты, так как в посленовогодний период туристический ажиотаж спадает», — объяснил в беседе с «Вечерней Москвой» турагент Дмитрий Мир.

Лето оказалось достаточно благоприятным периодом для бюджетных туров. Это обусловлено тем, что в курортных странах в это время очень жарко, и для многих это весомый повод отказаться от поездки. Например, отправиться на неделю в Аланию или Сиде можно за 35600 рублей, включая перелёт и проживание.

Чуть дороже обойдётся отдых в Венесуэле: 11 ночей в комфортном отеле на острове Маргарита будет стоить 101744 рублей за одного человека, что весьма выгодно для этого курорта. По-прежнему популярными будут Шри-Ланка, Таиланд, Мальдивы, Индия, Вьетнам, Лаос, Индонезия, Грузия, Армения и Азербайджан.

Также транзитом из России летом можно будет слетать на Кипр, Сейшелы, Маврикий, в Танзанию, Руанду, Намибию, Кению, ЮАР, Аргентину, Чили и Перу.