23 января на служебной территории погранзаставы погранотряда «Гёйтепе», расположенной недалеко от села Меликгасымлы Джалилабадского района, был предотвращен контрабандный ввоз наркотических средств из Ирана на территорию Азербайджана.

Как сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы, в результате проведенных пограничных поисково-оперативных мероприятий были обнаружены и изъяты 5 кг 300 г марихуаны, 250 таблеток психотропного препарата «Метадон М-40».

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.