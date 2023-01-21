Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал конфликт с Украиной и Западом «новой Отечественной войной». В своем Telegram-канале российский политик прокомментировал слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

«Молодец всё-таки этот Боррель с потухшим лицом. Вспомнил, что наша страна победила Наполеона и Гитлера. Заметьте, это он сам провёл аналогию. Соответственно, «укронацисты» и Западная Европа – прямые наследники тех, кто воевал с Россией. И война, стало быть, с ними новая Отечественная. И победа будет за нами. Как в 1812 и 1945-м»,-написал Медведев.

Ранее в своем заявлении верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель напомнил, что Россия противостояла Наполеону и Адольфу Гитлеру.

При этом глава европейской дипломатии заявил, что ЕС не участвует в войне в Украине.