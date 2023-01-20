В Высшем суде Каталонии сообщили, что избрана мера пресечения для трёхкратного победителя Лиги чемпионов Дани Алвеса, который обвиняется в сексуальном насилии.

«Судья согласился на временное заключение под стражу без залога в связи с открытым делом по подозрению в сексуальном насилии», — сообщает ТАСС.

20 января футболист прибыл в один из полицейских участков Каталонии для дачи показаний, после чего Алвеса доставили в суд, чтобы избрать меру пресечения.

30 декабря молодая женщина обратилась в полицию, заявив, что игрок засунул руку ей в нижнее бельё в одном из клубов Барселоны. Сторона Алвеса отрицала все обвинения. Женщина уже прошла медицинское освидетельствование.