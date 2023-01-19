В парламенте Германии перенесено голосование депутатов по вопросу о возможной передаче Украине танков немецкого производства Leopard. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

Как стало известно, вопрос о поставке танков Leopard-1 или Leopard-2 Украине был вынесен на голосование парламентской группой Христианско-демократического союза / Христианского социального союза (ХДС/ХСС). Однако депутаты решили передать данное предложение в комитет Бундестага по иностранным делам для дальнейшего обсуждения.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что Берлин начнет передачу танков Украине только в том случае, если США будут поставлять Украине танки Abrams.