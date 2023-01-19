Дания готова передать Украине самоходные артиллерийские установки CAESAR. Планирует отравить ВСУ 19 гаубиц. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Дании.
Правительство Дании уже провело консультации с парламентом во время заседания Комитета по вопросам внешней политики.
Министр обороны Якоб Эллеманн-Йенсен приветствовал решение парламента и заявил, что самоходные гаубицы сейчас очень необходимы украинским воинам.
«Я рад, что подавляющее большинство парламентских партий поддерживает это пожертвование. Дания была одной из самых активных стран-доноров с начала войны в Украине. Мы должны продолжать быть такими», — добавил министр.
Также Эллеманн-Йенсен отметил, что Дании важно сегодня найти баланс между помощью Украине и продолжением укрепления своей обороны для обеспечения безопасности страны.
Передача самоходных гаубиц приведет к задержке в развертывании 1-й датской бригады, из-за чего Дания сейчас рассматривает возможность быстрого приобретения новых возможностей.
Какие характеристики гаубицы CAESAR:
вес гаубицы составляет 32 тонны;
длина — 12,3 метра;
высота — 3,1 метра;
ширина — 2,8 метра;
скорость — 80 километров в час по дороге и 50 километров в час по бездорожью;
запас хода — 600 километров по дороге;
калибр — 155 мм;
осуществляет до 6 выстрелов менее чем за минуту;
дальность выстрела — 40 километров в зависимости от типа боеприпасов;
двигатель — V8, 420 лошадиных сил.
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