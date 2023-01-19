Дания готова передать Украине самоходные артиллерийские установки CAESAR. Планирует отравить ВСУ 19 гаубиц. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Дании.

Правительство Дании уже провело консультации с парламентом во время заседания Комитета по вопросам внешней политики.

Министр обороны Якоб Эллеманн-Йенсен приветствовал решение парламента и заявил, что самоходные гаубицы сейчас очень необходимы украинским воинам.

«Я рад, что подавляющее большинство парламентских партий поддерживает это пожертвование. Дания была одной из самых активных стран-доноров с начала войны в Украине. Мы должны продолжать быть такими», — добавил министр.

Также Эллеманн-Йенсен отметил, что Дании важно сегодня найти баланс между помощью Украине и продолжением укрепления своей обороны для обеспечения безопасности страны.

Передача самоходных гаубиц приведет к задержке в развертывании 1-й датской бригады, из-за чего Дания сейчас рассматривает возможность быстрого приобретения новых возможностей.

Какие характеристики гаубицы CAESAR:

вес гаубицы составляет 32 тонны;

длина — 12,3 метра;

высота — 3,1 метра;

ширина — 2,8 метра;

скорость — 80 километров в час по дороге и 50 километров в час по бездорожью;

запас хода — 600 километров по дороге;

калибр — 155 мм;

осуществляет до 6 выстрелов менее чем за минуту;

дальность выстрела — 40 километров в зависимости от типа боеприпасов;

двигатель — V8, 420 лошадиных сил.