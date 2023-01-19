Власти Эстонии одобрили сегодня отправку Киеву крупнейшего пакета военной помощи.

По данным агентства ERR, Таллин передаст Украине десятки гаубиц калибра 155 и 122 мм, тысячи снарядов, грузовики, более ста противотанковых гранатометов Carl-Gustav.

«Помогая Украине защищать свою независимость, мы защищаем право на свободу и демократию всех государств, в том числе Эстонии», — говорится в заявлении премьер-министра страны Каи Каллас.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур отметил, что стране важно показать пример и мотивировать тем самым других союзников предоставлять помощь Украине. Он подчеркнул, что военная помощь Киеву не снижает обороноспособность Эстонии.

Стоимость отправляемого вооружения составит €113 млн. Таким образом, общий объем военной помощи Киеву со стороны Эстонии вырастет до €370 млн. Эстония запросит компенсацию понесенных расходов из Европейского фонда мира.