Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Давосе с основателем и председателем компании Adani Group Гаутамом Адани.

Информацию об этом распространила пресс-служба главы государства.

На встрече было подчеркнуто, что Азербайджан является инициатором коридоров Восток-Запад и Север-Юг и одним из основных транспортно-логистических узлов, в этом контексте обсуждены перспективы сотрудничества.

Также в контексте транспортного коридора Восток-Запад было отмечено особое значение Среднего коридора, проходящего через территорию Азербайджана.

Гаутам Адани сообщил, что компания обладает богатым опытом в области управления портами в Индии и различных регионах мира, транспорта и перевозок, выступает с прямыми инвестициями в данной сфере в ряде стран.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о привлекательности Азербайджана для прямых иностранных инвестиций, развитии экономики нашей страны и перспективах сотрудничества в этой связи с Adani Group в нефтехимической, горной, металлургической промышленности и других сферах, представляющих взаимный интерес.

На встрече была достигнута договоренность о взаимных визитах делегаций и проведении более обстоятельных обсуждений по дальнейшему сотрудничеству.