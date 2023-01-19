Президент Армении Ваагн Хачатурян отправил в отставку командующего вторым армейским корпусом Ваграма Григоряна.
Напомним, сегодня из-за пожара в казарме инженерно-саперной роты в селе Азат погибли 15 военных.
Президент Армении Ваагн Хачатурян отправил в отставку командующего вторым армейским корпусом Ваграма Григоряна.
Напомним, сегодня из-за пожара в казарме инженерно-саперной роты в селе Азат погибли 15 военных.
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