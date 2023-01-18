В 2022 году в Азербайджан прибыло 1 602,3 тыс. человек из 178 стран, или в 2 раза больше иностранцев и лиц без гражданства, чем за 2021 год.

Как сообщает Госкомстат, 27,9 % прибыло из России, 19,5 % — Турции, 10,6 % — Ирана, 6 % — Саудовской Аравии, 5,1 % — Грузии, 3,8 % — Индии, 3,2% — Пакистана, 2,6 % — ОАЭ, 1,7 % — Казахстана, 1,7 % — Украины, 1,6% — Узбекистана, 1,5% — Израиля, 1,4% — Кувейта, 1,2% — Омана, 1,2% — Беларуси, 10,8% — других стран.

За последний год число прибывших из стран Персидского залива увеличилось в 2,3 раза и составило 357,9 тыс. человек, из стран Европейского Союза — в 2,1 раза до 73,3 тыс. человек, из стран СНГ — в 1,9 раза до 569,8 тыс. человек.