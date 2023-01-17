Евросоюз намерен через месяц направить в Армению новую наблюдательную миссию. На этот раз не на два месяца, а как минимум на два года, сообщает «Azatutyun» со ссылкой на свои источники.

По данным журналистов, данный проект был принят комитетом по политике и безопасности Совета Европы еще на прошлой неделе, а вчера его утвердил комитет по гражданским вопросам антикризисного управления.

Утверждается, что в состав новой миссии войдут около 200 европейских специалистов.

Как уже писал Minval, на прошлой неделе сразу несколько российских ТГ-каналов, связанных с силовыми структурами и имеющих репутацию весьма информированных, опубликовали сенсационные «утечки». По их сведениям, заявленная численность миссии составляет 70 человек, но в реальности в Армению приедет не менее 300-400. Европейские структуры уже активно вербуют для работы в Армении вахтовым методом «помощников» и прочий «вспомогательный персонал». Среди которых окажется предостаточно сотрудников спецслужб европейских стран.

Наконец, уже известно, что курирует миссию французский дипломат Шарль Фрис, заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних связей ЕС по безопасности, политике обороны и реагированию на кризисы Жозепа Бореля. Он уже несколько раз встречался с Пашиняном. Словом, к организации миссии привлечены серьезные силы.

Об отправке Евросоюзом новой миссии в Армению 10 января резко высказался президент Ильхам Алиев.

«Пражская встреча имела еще один момент. Он остался несколько в стороне от общего контекста, и это — направление миссии европейских наблюдателей на территорию Армении, приграничные с нами регионы. Этот вопрос тоже очень широко обсуждался. Одно из предложений заключалось в направлении этой миссии в том числе на азербайджанскую сторону. Мы возразили против этого. Но согласились с направлением миссии в Армению. В то время было обговорено и обсуждалось там, что данная миссия, состоящая из 40 человек, будет краткосрочной и продлится всего два месяца. Я тоже с этим согласился.

Но затем эта договоренность, то есть соглашение почему-то было нарушено. Конечно, это очень неприятный момент, так как мы серьезные люди. Здесь идут серьезные разговоры. Если мы о чем-то договариваемся, даже в устной форме, то должны соблюдать это. А как иначе? Спустя некоторое время высокопоставленный представитель Европейского Союза сказал, что миссия будет продлена. Вслед за этим министр иностранных дел Франции сказал, что мы продлим миссию. Конечно, мы сразу же перешли к действиям и потребовали объяснения. Что это такое? Как вы ее продлите? Ведь вы согласовали с нами направление данной миссии. Почему? А потому что это будет вблизи нашей границы. Как это возможно, чтобы с нами это не согласовали? 19 декабря срок миссии должен был завершиться, и вам следовало уехать к себе. То есть это значит обмануть нас. Как нам после этого работать с вами, как проводить обсуждения?», — говорил президент.

Он отметил, что направление очередной миссии является весьма неприятным фактом и данный данный формат переговоров с Баку подвергнется серьезной встряске.