В Армении — очередная «мышиная возня» на европейском, точнее, французском треке. Евросоюз, вопреки прежним договоренностям, разворачивает новую миссию в Армении близ границы с Азербайджаном. 9 января глава МИД Армении Арарат Мирзоян принял членов группы технической оценки ЕС во главе с Марчином Видрой. Тут же МИД Армени разоткровенничался: новая миссия ЕС может быть развёрнута уже в январе-феврале нынешнего года. О том, что новая миссия ЕС последует, стало известно еще 19 декабря.

А теперь сразу несколько российских ТГ-каналов, связанных с силовыми структурами и имеющих репутацию весьма информированных, публикуют «утечки», которые с полным правом можно назвать сенсационными. По их сведениям, заявленная численность миссии составляет 70 человек, но в реальности в Армению приедет не менее 300-400. Европейские структуры уже активно вербуют для работы в Армении вахтовым методом «помощников» и прочий «вспомогательный персонал». Среди которых окажется предостаточно сотрудников спецслужб европейских стран.

Наконец, уже известно, что курирует миссию французский дипломат Шарль Фрис, заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних связей ЕС по безопасности, политике обороны и реагированию на кризисы Жозепа Бореля. Он уже несколько раз встречался с Пашиняном. Словом, к организации миссии привлечены серьезные силы.

Но ради чего Евросоюз демонстрирует такое рвение?

Эксперты российских тг-каналов уверены: Запад в лице Франции таким образом создает напряжённость в традиционном российском «огороде». И вообще, «можно предположить, что конечной целью подобных манёвров является выдавливание 102-ой российской военной базы из Гюмри, с перспективой выкидывания России с Южного Кавказа в принципе». Вспомнили и предысторию — Франция вообще любит навязывать России «войну на два фронта». Причем в прошлый раз она это проделывала именно на Южном Кавказе — как раз накануне войны 1812 года наводнила шахский двор в Иране своими советниками и втянула Россию в очередную русско-персидскую войну.

А в этот раз упор делается на Армению, которая, «формально не успев до конца размежеваться с экономическим и военным(!) – из ОДКБ ведь Ереван никто не исключал – союзами с Россией, нашла нового покровителя» — в лице Франции: «Традиционно сильная армянская диаспора, она держит заметный кусок спекулятивного капитала. А действующий лидер страны, любитель женщин в возрасте и ночных телефонных звонков Эммануил Макрон не скрывает своих личных симпатий пашиняновскому режиму».

Добавим от себя: Макрон любит строить «наполеоновские» во всех смыслах планы. А у Пашиняна очередной сезон обидок на Москву. На своей пресс-конференции 10 января Никол Воваевич уже заявил, что традиционных учений ОДКБ в Армении не будет, и добавил, что «…военное присутствие России в Армении не только не гарантирует безопасность последней, но и наоборот, создает угрозы для республики».

И, похоже, Пашиняну удалось «раздразнить» своих потенциальных партнеров. В Париже в очередной раз вознамерились поиграть в «перетягивание Армении» и «продавили» отправку туда новой миссии. Запустив в регионе новый — и весьма рискованный — сценарий.

Понятно, что эта мышиная возня вызывает понятное раздражение в Москве, где активность Евросоюза на территории своего форпоста расценили как вторжение в «чужой огород». И на этом фоне, конечно, удивляет, почему, как и во время первой евромиссии, упорное молчание хранит Иран. Тот самый Иран, где митингуют перед посольством Франции, закрывают французский культурный центр, но почему-то никак не реагируют на появление миссии евронаблюдателей. Вряд ли в Иране просто не посмотрели новости — скорее это молчание следует расценивать как показатель степени доверия между армянскими националистами и иранской «муллократией».

Но, похоже, Евросоюз в очередной раз забыл просчитать последствия своей «двойной игры». Но в Евросоюзе явно забыли просчитать реакцию Азербайджана. Ее уже озвучил президент Ильхам Алиев. В недавнем интервью азербайджанским телеканалам глава государства напомнил, что 6 октября 2022 года на встрече в Праге была согласована отправка в Армению временной миссии из 40 человек, но позже в Евросоюзе нарушили достигнутые договоренности и решили отправлять в Армению узе постоянную миссию. «Договоренность (об отправке миссии ЕС в Армению вдоль границы с Азербайджаном сроком на два месяца – Ред.) по какой-то причине была нарушена, что, конечно крайне разочаровывает, ведь мы серьезные люди, — заявил президент Азербайджана. — Если о чем-то договаривались, пусть даже и устно, то договоренности необходимо соблюдать». В переводе: «армянские манёвры» ЕС уже принесли ему солидные имиджевые потери. А вот принесут ли дивиденды — большой вопрос. Да, Пашинян делает заявления, которые можно назвать антироссийскими, но еще совсем недавно в Армении на Киевском мосту вывешивали баннеры в поддержку российской военной операции в Украине и отправляли на украинский фронт свои боевые самолёты.

И самое главное, один из московских телеграмм-каналов весьма метко замечает: «Где больше платят, туда Армения и разворачивается. Вот так выглядит благодарность Путину за спасение от позора в 2020-м и многое другое. Сейчас, когда Москве нужна поддержка, Ереван выстилает ковровые дорожки тем, кто хочет подобраться России «под брюхо»».

И вот интересно: в Евросоюзе уверены, что, отправив миссию, уже достаточно «заплатили» Армении? И что Армении, пардон за лексику, не «кинет» их так же, как она это проделала с США, отправив подготовленных с помощью Вашингтона специалистов по разминированию в состав российской военной миссии в Сирию? И да, не забыл ли Макрон, как он сам называл Пашиняна «неадекватом», когда тот после долгого заигрывания с Францией после разгрома в 44-дневной войне опять уцепился за российский подол? Предавший раз предаст и потом.

Впрочем, это уже не наши проблемы. Азербайджан — достаточно сильное государство, с профессиональной дипломатией, и нашей стране по силам минимизировать для себя последствия такой «двойной игры». А вот как из-под этих последствий будут выбираться Пашинян, Макрон и мсье Фрис? Словом, в Баку самое время запасаться попкорном.

Отдел политики Minval.az