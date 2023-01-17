Испанское информационное агентство EFE, испаноязычная версия SWI swissinfo.ch (международной онлайн-платформы Общественной швейцарской телерадиовещательной корпорации (SRG SSR), новостной сайт Аргентины www.infobae.com опубликовали материал об акции протеста экоактивистов на дороге Лачин-Ханкенди, проходящей через территорию Шуши.

Один из азербайджанских экоактивистов Тогрул Аллахвердиев заявил EFE: «Ни холод, ни снег нас не остановят. Если нужно, мы будем здесь и пять, и шесть месяцев», сообщает АЗЕРТАДЖ.

Активистка ОО «Региональное развитие» Сима Меликова заявила EFE: «Наш протест носит мирный характер. Наше требование простое. Мы должны остановить незаконную эксплуатацию ресурсов нашей страны, месторождений Гызылбулаг и Демирли.

Представитель Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Амин Мамедов заверил EFE, что эксплуатация рудников, богатых золотом, медью и молибденом, в Карабахе также наносит экологический ущерб региону, признанному на международном уровне азербайджанским.

Испаноязычная пресса доводит до внимания, что 12 декабря экоактивисты начали мирную акцию на дороге Лачин – Ханкенди, проходящей через территорию города Шуша из-за неспособности российских миротворцев допустить азербайджанских специалистов к шахтам, расположенным в этом районе и незаконно эксплуатируемым Арменией. Акция направлена не только против разграбления природных ресурсов Азербайджана, но и нанесения ущерба окружающей среде, поскольку эксплуатация осуществляется без учета правил экологической безопасности.

В статье отмечается, что активисты разбили небольшой лагерь на участке коридора недалеко от города Шуша, примерно в десяти километрах от Ханкенди. Они поднимают азербайджанские флаги и транспаранты с призывами «Конец экопреступлениям», «Азербайджан един, он владеет своим богатством!», «Защитим природу, осудим эксплуатацию!» на русском и английском языках.

Испанское информационное агентство EFE пишет, что протестующие пропускают только автомобили контингента российских миротворцев, Красного Креста и машины скорой помощи, которые перевозят тяжелобольных в Армению. Тогрул Аллахвердиев сказал EFE: «Дорога открыта для пропуска проживающих в Карабахе армянских мирных жителей, против которых мы не имеем ничего против. Когда они снова станут гражданами Азербайджана, мы будем жить в мире. Они смогут жить намного лучше».