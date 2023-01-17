В последнее время появляются сообщения о том, что «госминистр» Рубен Варданян вскорости лишится своей «должности» в зоне временной ответственности российских миротворцев в Карабахе. Сам он, правда, отрицает такую возможность, однако известно, что официальный Баку уже открыто выступил с требованием, чтобы это лицо покинуло территорию Азербайджана.

Тем не менее, сведения о том, что Варданян собирается подать в отставку, продолжают распространяться в армянском сегменте Telegram-a. Называется даже имя его вероятного преемника – «главы МВД Арцаха» Карена Саркисяна.

Кроме того, «спикер НС Арцаха» Артур Товмасян не исключил проведения там внеочередных «парламентских и президентских выборов» с целью преодоления сложившейся в стране кризисной ситуации. Он не исключил своего участия в «выборах».

О намерении баллотироваться заявил также «экс-министр иностранных дел Арцаха» Давид Бабаян, несколько дней назад отправленный в отставку.

Армянские медиа сообщают также, что на днях состоялась встреча командующего РМК Волкова с главой сепаратистов Арутюняном, на которой Волков выразил недовольство последними заявлениями Рубена Варданяна. В Москве тоже недовольны поведением Варданяна и уже собираются его отозвать.

Между тем, 16 января Араик Арутюнян уволил главу «Службы нацбезопасности Карабаха» Ашота Акопджаняна. На его место назначен Арарат Мелкумян, который всего неделю назад стал главой «Совбеза Карабаха». Эту «должность» занял некий Самвел Шахраманян.

Трудно ручаться за достоверность всех этих сведений, однако дыма без огня как известно не бывает. Всё это как минимум свидетельствует о том, что в стане сепаратистов явно что-то происходит. Что же это по сути такое? И какова в этом роль Москвы? Что может произойти, чем это может закончиться, и какое значение тут сыграла продолжающаяся акция азербайджанских экоактивистов на Лачинской дороге?

Как заявил в беседе с «Минвалом» директор Центра анализа международных отношений, дипломат Фарид Шафиев, пока еще трудно сделать однозначный вывод, что именно происходит в армянонаселенной части Карабаха, звучит разная информация.

«Но я не думаю, что Москва собирается отозвать Варданяна. Проблема заключается в том, что в Армении многие крайне негативно относятся к этой фигуре, к тому, что этот человек, который никогда не был связан с Карабахом, вдруг оказался там на первых ролях.

И в общем-то Варданяна многие знают как человека с подмоченной репутацией, он находится в санкционном списке, поскольку был замешан в отмывании денег.

Поэтому скорее всего мы сейчас сталкиваемся с реакцией и действиями не Москвы, а Еревана, и отчасти местных карабахских армян, которые склонны видеть негативную роль Варданяна в создании той ситуации, которая уже больше месяца наблюдается на Лачинской дороге», — отметил Шафиев.

По его словам, они понимают, что это тот человек, который торпедировал начавшийся процесс диалога с центральной властью Азербайджана.

«Я думаю, что скорее подходит такое объяснение под происходящее. Каким будет итог этих событий, сейчас сказать трудно. Мы видим, что практически в непрестанном режиме продолжаются заседания сепаратистской верхушки Карабаха, и, наверное, в ближайшее время перед нами предстанет более ясная картина», — считает эксперт.

В свою очередь политолог, профессор Западно-Каспийского Университета Фикрет Садыхов отметил, что «за короткое время после провозглашения себя «госминистром» этот зарубежный засланец Варданян сумел не только «наладить» ситуацию в самом Карабахе так, как он планировал, но и испортить отношения со всеми, кем мог. Это и Армения, откуда раздаются грозные выпады в адрес Рубена, и высказывается недовольство его поведением и деятельностью, и даже его соратники по сепаратистскому режиму.

А так называемый прокурор Карабаха Нерсесян даже обещал открыть уголовное дело против Рубена за то, что тот обвинил ряд семей в том, что они, воспользовавшись какой-то непонятной «альтернативной» дорогой, увезли свои семьи от греха подальше».

Одним словом, цели и планы, которые ставились перед Варданяном, практически лопнули как мыльный пузырь, полагает Садыхов.

«Его высокопарные, громкие в начале заявления о том, что он наладит какую-то стабильную политическую ситуацию в Карабахе, станет фактически главным персонажем, вокруг которого объединятся этнические армяне, проживающие там – всё это утекло в песок.

В Ереване, почувствовав угрозу его перехода на политический олимп Армении, сразу отнеслись к нему с большой ревностью, а последующие действия Варданяна вообще вызвали резкое недовольство им в руководстве этой страны.

Серьезную роль в падении его авторитета сыграл и Азербайджан. По крайней мере, и в частности, наши экоактивисты на Лачинской дороге. То есть, мы доказали, что и мирным способом можно воздействовать на ситуацию в зоне, где проживают сегодня этнические армяне, которых пытается возглавить строящий из себя важного государственного мужа Варданян.

Я думаю, что активность Азербайджана в этом направлении, последовательные требования прекратить использование наших природных ресурсов сыграли свою роль, и Варданян сегодня уже мечется, независимо от того уйдет он в так называемую отставку или не уйдет. Это в принципе никакого значения уже не имеет. Потому что он как персонаж, который строил из себя великого государственного деятеля, практически уже исчезает из поля зрения, полностью потерял свой авторитет. Заново нарабатывать его у него нет ни сил, ни времени. И я думаю, мы в этом ему тоже конечно поможем», — заключил наш собеседник.

Самир Ибрагимов