Вооруженные силы Украины атаковали вражеский пункт управления, состав горюче-смазочных материалов и состав боеприпасов РФ. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Российские войска в течение суток нанесли 2 ракетных и 6 авиационных ударов и произвели более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе и по гражданской инфраструктуре Харьковской, Запорожской и Херсонской областей. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Высока опасность дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по объектам на всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружена. Вместе с тем, 16 января, вблизи украинской границы, началось совместное лётно-тактическое обучение авиационных подразделений вооруженных сил Республики Беларусь и России, входящих в региональную группировку войск с привлечением боевых самолетов обеих стран. Таким образом, под видом совместного учения противник усилил боевую авиационную группировку в Беларуси. Учитывая это, растет угроза нанесения ракетно-авиационных ударов именно из воздушного пространства Беларуси. В то же время, танковые, минометные и артиллерийские обстрелы подверглись районам более тридцати населенных пунктов. Среди них Ветеринарное, Зеленое, Терновая, Старица, Вильча, Бударки и Тополя Харьковской области и Середина Буда, Поповка, Павловка и Кондратовка Сумской области.

В Купянском и Лиманском направлениях враг обстрелял районы более 10 населенных пунктов. Среди них – Котляровка, Крахмальное, Берестовое, Ольшана Харьковской области, а также Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Невское и Кременная Луганской области.

На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели, в частности, Раздолевка, Краснополовка, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Белая Гора, Курдюмовка, Северное и Веселое Донецкой области. Всего же более 15 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Красногоровка, Бердичи, Каменка, Авдеевка, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении обстреляны Угледар, Пречистовка, Никольские Дачи и Большая Новоселка Донецкой области.

В Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали более 15 населенных пунктов, в частности, Зеленое Поле, Ольговское, Полтавка, Белология, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка, Степное, Гуляйполе и Каменское в Запорожской области.

На Херсонском направлении россияне не прекращают террора гражданского населения. Минометные и артиллерийские обстрелы, в частности, подверглись Гавриловке, Дудчанам, Качкаровке, Змиевке, Бериславу, Львову, Новотягинке, Садовому, Антоновке, Кизомису и Херсону.

На территории России иностранным гражданам, находящимся в очереди на получение гражданства Российской Федерации, предлагается добровольно призываться в ряды вражеского войска и автоматически получить гражданство России. Также, в Москве, оказывается давление на коммерческие структуры в целях финансовой поддержки вражеских вооруженных сил через перевод средств в размере от 10 млн рублей. Вместе с тем, на полигоне Кадамовской Ростовской области, с целью подготовки и последующего комплектования частей и подразделений российских оккупационных войск, участвующих в боевых действиях в Украине, ожидается прибытие подразделений с мобилизованными. В первую очередь, доукомплектование будет касаться частной военной компании «Вагнер» и отрядов «Барс», которые постоянно теряют личный состав в Украине.

По имеющейся информации, в Новопскове Старобельского района Луганской области, 15 января, во время применения врагом комплекса С-300 одна ракета упала на жилой дом. Погибли два гражданских лица.

В населенных пунктах временно захваченной территории Запорожской и Херсонской областей российские захватчики ужесточают контрразведывательные и режимные мероприятия, проводят усиленные проверки местного населения. Особое внимание уделяется мобильным телефонам.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили пункт управления, 8 районов сосредоточения россиян, состав горюче-смазочных материалов и состав боеприпасов врага.