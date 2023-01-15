Три из четырех запланированных на 2023 год учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пройдут в Беларуси.

Об этом в интервью телеканалу СТВ сообщил первый заместитель государственного секретаря Совета безопасности республики Павел Муравейко.

«По военной линии: из четырех учений, которые ежегодно проводит организация, три планируется провести на территории нашей страны. Это учения «Взаимодействие» Коллективных сил оперативного реагирования, учения «Поиск» разведывательных подразделений, учения «Эшелон» — тыловых. Это все пройдет на территории нашей страны в сентябре», — сказал он.

Муравейко сообщил, что в рамках белорусского председательства в ОДКБ в 2023 году планируется проведение в Минске «международной конференции по евразийской безопасности, проведение достаточно широкого диалога на уровне министров иностранных дел, министров обороны, секретарей Совета безопасности по линии ОДКБ — КНР».

«Большой виток получит развитие информационно-аналитической составляющей организации, потому что сегодня, кто владеет информацией, тот владеет миром. Поэтому на это сделан упор, и это тоже относится к одному из приоритетов нашего председательства», — отметил первый замгоссекретаря белорусского Совбеза.