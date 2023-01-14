Правительство Италии приняло решение о передаче Украине батареи зенитно-ракетного комплекса SAMP/T, которая способна сбивать, в том числе, баллистические ракеты. Об этом сообщает RID.

По данным издания, «зеленый свет» был дан в последние 2-3 дня по указанию самого премьер-министра Джорджии Мелони.

Около двух недель назад вопрос поставки батареи ЗРК оставался открытым из-за нежелания как оборонного ведомства, так и военных — учитывая, что на вооружении Италии находится всего пять батарей SAMP/T, и одна из них в настоящее время развернута в Кувейте в рамках операции INHERENT RESOLVE — и некоторых политиков в правительственном большинстве.

Издание сообщает, что ускорить решение о передаче Украине батареи помогло «сильное давление со стороны Вашингтона».

«Схема, по которой должна быть передана батарея, очень сложна, и в настоящее время детали конфиденциальны. По слухам, батарея будет состоять из «фрагментов» итальянской системы и » фрагментов» французской системы», — говорится в материале.