У бойцов ЧВК «Вагнера» пытаются украсть победу и принизить заслуги в рамках российской спецоперации, заявил бизнесмен Евгений Пригожин, передает пресс-служба его компании «Конкорд».

«У ЧВК «Вагнер» постоянно пытаются украсть победу и рассказывают о присутствии непонятно кого, лишь бы принизить их заслуги», — сказал он.

Пригожин также обратился к тем, кто «ценит работу ЧВК «Вагнера»» и призвал поддержать бойцов частной военной компании и упоминать в комментариях, что «они есть и они выполняют свою тяжелую работу».

13 января Минобороны России объявило о полном контроле над городом Соледар. За два дня до этого о том, что подразделения ЧВК «Вагнера» взяли под контроль всю территорию города заявлял Евгений Пригожин. Он подчеркивал, что в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения, кроме бойцов ЧВК «Вагнера».