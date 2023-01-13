Во время ремонта танка Т-72 в Белгородской области сдетонировал боезапас — один танк уничтожен, два других пострадали.

По информации «Базы», пожар на ремонтно-технической базе начался вечером 12 января. По предварительным причинам, ЧП возникло из-за нарушения пожарной безопасности во время ремонта.

Из-за пожара на одном танке сдетонировал боезапас, в результате чего он был уничтожен. Огонь перекинулся на два других Т-72, стоящих неподалёку, однако их удалось спасти. Пожарные приехали на место ЧП через два часа после возгорания и потушили огонь за полчаса. Пострадавших нет.