Российские силы, вероятно, контролируют весь Соледар. Однако захват всего города не станет важным событием в оперативном значении и вряд ли предвещает неминуемое окружение Бахмута.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, украинские силы больше не поддерживают организованную оборону в Соледаре.

Войска РФ, вероятно, вытеснили украинские силы с западной окраины города.

ISW по-прежнему считает, что захват Соледара не позволит российским силам установить контроль над критически важными украинскими наземными коммуникациями в Бахмут, а также не улучшит положение российских войск для окружения города в ближайшее время

Российские силы, вероятно, захватили Соледар после того, как направили значительные ресурсы для тактической победы с большим истощением, которая ускорит вероятную кульминацию ослабленных российских сил под Бахмутом, резюмируют в ISW.