США считают, что переход городов Соледар и Бахмут под контроль российских войск не окажет стратегического влияния на ход конфликта.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге, передает ТАСС.

Как отметил представитель Белого дома, США не могут подтвердить сообщения, что РФ взяла под контроль Соледар. Он объяснил это тем, что Вашингтон не поддерживает «присутствие на месте».

Власти США считают, что Москва заинтересована во взятии Соледара по двум причинам, сказал Кирби. По его словам, Россия считает контроль над ним важным для дальнейшего взятия Бахмута. Он также предположил, что у Москвы есть экономический интерес в связи с тем, что в городе есть соляные шахты.

«Мы не знаем, как это будет дальше развиваться. Так что я не стану прогнозировать неудачу или успех в данном случае. Но, даже если Россия возьмет Бахмут и Соледар, это не будет иметь стратегического влияния на саму войну», — заявил Кирби.

По его мнению, это событие «не замедлит украинцев в попытках вернуть свою территорию».