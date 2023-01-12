В Соледаре проделана «гигантская работа», но главное еще впереди, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге.

Он назвал действия российских военных в Соледаре «самоотверженными и героическими». «Они будут продолжаться. Мы будем восхищаться и ценить наших героев. Мы будем помнить тех героев, которые потеряли свои жизни, заботиться о тех, кто был ранен», — сказал Песков.

Он добавил, что работы еще много и «не время останавливаться». «Главная работа еще впереди», — сказал Песков.