Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев закатил истерику из-за того, что Польша решила передать Украине роту танков Leopard для защиты от российской агрессии.

Так, в своем Telegram-канале Медведев прибег к нелепым угрозам и заявил, что танки, которые получат ВСУ, «в любом случае скоро станут ржавым металлоломом».

Кроме того, он язвительно задел суверенность Украины, назвав ее «искусственной страной».

«Все это железо в любом случае скоро станет ржавым металлоломом и не спасет искусственную страну, что распадается на части», — написал он.