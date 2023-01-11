Несмотря на холодную погоду, акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается и в ночное время.

Протестующие экоактивисты и волонтеры исполняют патриотические песни, скандируют лозунги: «Азербайджан — хозяин своих недр!», «Конец экологическим преступлениям!», «Стоп экотеррору!», «Берегите природу!», «Экоциду нет! Мониторингу да», сообщает «Репорт».

Как и прежде дорога открыта для гуманитарных целей.

Отметим, что на протяжении дня по дороге Ханкенди-Лачын в обоих направлениях проехали 43 автомобиля российских миротворцев и МККК.