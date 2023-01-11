Секретариат ОДКБ не получал от Еревана официального уведомления об отмене учений «Нерушимое братство-2023», заявила пресс-служба организации.

Необходимость проведения учений ранее подтверждалась в Ереване, отмечается в заявлении.

При этом в организации с пониманием относятся к сложившейся ситуации в Армении, которая может не позволить провести данное мероприятие в 2023 году, и надеются, что в связи с отменой учений не пострадает коалиционная безопасность.

На своей пресс-конференции во вторник премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван отказался от проведения учений ОДКБ.

«Министр обороны Армении уже сообщил Объединенному штабу ОДКБ, что в данной ситуации считаем нецелесообразными проведение учений на территории Армении, и они не состоятся в этом году», – сообщил Пашинян.