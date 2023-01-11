Размещение миротворцев Совбеза ООН в Карабахе возможно только с согласия обеих сторон.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова премьера Армении Никола Пашиняна, допустившего замену российских миротворцев на корпус ООН.

«На рабочем, на различных уровнях постоянно идут контакты. Безусловно, эта тема неоднократно была на повестке дня. Но понятно, что любые миссии могут направляться только с согласия обеих сторон конфликта», — сказал он.

Пашинян накануне допустил, что в 2025 году, после истечения мандата контингента РФ, Ереван обратится в Совбез ООН по вопросу отправки международных миротворцев в Карабах.