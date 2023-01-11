Депутат заксобрания Вологодской области Денис Долженко, которого секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак пообещал лишить партбилета за фото с пробежки в Дубае был в ОАЭ вместе с дочкой министра обороны РФ Сергея Шойгу Ксенией. Об этом пишет издание SOTA, изучившее снимки в социальных сетях Долженко.

Депутат 6 января опубликовал фото с пробежки, отметив в качестве местоположения набережную в Дубае. На публикацию отреагировал Турчак, посчитавший недопустимым отдых в Дубае во время войны.

«Непростые времена рождают сильных людей. Таких как наши ребята на фронте. Таких, как те, кто им помогает в тылу. Они приходят на смену тем, кто утратил связь с реальностью. За эти праздничные дни случилось несколько резонансных ситуаций, когда представители депутатского корпуса «Единой России» проявили себя неадекватно. Можно много чем увлекаться по жизни — бегать, нырять, кататься на горных лыжах. Но всему есть время и место», — написал Турчак, пообещав, что Долженко будет лишен партбилета.

Сам депутат сообщил РБК, что не является членом партии и у него нет партбилета.

На следующий день Долженко выложил совместную фотографию с Ксений Шойгу — дочерью министра обороны Сергея Шойгу. Под фото он указал геотег «Вологда». SOTA обратила внимание на вывеску бутика Louis féraud, которого нет в Вологде.

Сравнив разметку на полу с фотографиями из магазинов Дубая, издание определило, что фото было сделано в торговом центре The Dubai Mall. Когда именно был сделан снимок, определить по опубликованному фото невозможно.