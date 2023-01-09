Россияне продолжают распространять фейки об «уничтоженных» РСЗО HIMARS и «убитых» украинских военных, но их склады все так же сгорают, а наступления проваливаются. Об этом говорится в сообщении Минобороны Украины.

«Уничтоженные», по словам российского Минобороны, HIMARS ежедневно сжигают их склады и казармы. Сотни якобы «убитых» украинских солдат отражают российские суицидальные атаки в Бахмуте и Соледаре. История знает битвы, выигранные с помощью хитрости. Но ложь всегда побеждает сама себя», — подчеркнули в украинском оборонном ведомстве.