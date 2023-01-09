Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что не стоит придавать значения сообщениям в Telegram-каналах о якобы продолжающейся мобилизации в РФ. В беседе с журналистами в понедельник представитель Кремля подчеркнул, что первоисточником информации являются официальные власти, сообщает ТАСС.

«Не нужно придавать такое значение в целом Telegram-каналам. Главным образом первоисточником являются официальные власти во главе с президентом Российской Федерации. Не нужно преувеличивать Telegram-каналы», — сказал Песков, комментируя сообщения о якобы продолжении мобилизации.

Он напомнил, что по поводу мобилизации «все много раз было сказано» официальными властями.

21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту о завершении частичной мобилизации. В войска было призвано 300 тыс. человек.