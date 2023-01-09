Стала известна личность мужчины, утонувшего в канале. Им оказался Керимов Рашад Рафиг оглу (1983 г.р.). Поиски утопленника продолжаются.

12:09

На территории села Ханабад Евлахского района, в канале Yuxarı Şirvan сегодня утром утонул один человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям республики.

В настоящее время к поиску привлечены сотрудники Службы спасения на водах. Пока утопленник не обнаружен. О личности утонувшего ничего не сообщается.

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