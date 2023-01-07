Мир еще раз мог заметить, что россияне не придерживаются своих обещаний, ведь объявив так называемое «перемирие», они все равно продолжили жестокие удары по территории Украины. Об этом говорится в обращении президента Украины Владимира Зеленского.

«Мир сегодня еще раз смог убедиться, насколько лживы любые слова любого уровня, звучащие из Москвы. Они что-то там говорили о якобы прекращении огня… Но реальность — это российские снаряды, которые снова били по Бахмуту и другим украинским позициям», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что эти действия со стороны Кремля в очередной раз подтверждают, что восстановить тишину, безопасность и мир в Украине можно только одним способом. Для этого нужно выгнать российские войска из украинской земли и ликвидировать любые возможности России давить на Украину или Европу.

«Ради этого работаем мы, именно на это направлена помощь наших партнеров, именно такую цель сейчас имеет весь цивилизованный мир», — добавил президент.