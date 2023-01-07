Турция может использовать турецкие ударные БПЛА против их текущих владельцев. Об этом заявил председатель совета директоров Baykar Makina Сельчук Байрактар.

Такое решение предусмотрено на случай, если страна, закупившая турецкие беспилотники, обернет их против самой Турции.

«Страны, производящие передовые устройства, контролируют эти устройства», — пояснил Байрактар свою мысль в эфире TV1000.

«Мы находимся в тесных отношениях со странами, куда продаем БПЛА, и у нас нет таких ожиданий. Мы также знаем, что это высокотехнологичные устройства, и мы оснащаем высокотехнологичные устройства программным обеспечением. Только те, кто разрабатывает эту технологию, доминируют над программным обеспечением. Но это означает также, что у Турции уже есть стратегический союз со странами, которым она продает БПЛА», — добавил он.