Польша не планирует в одиночку передавать танки Leopard 2 Украине, но договаривается о коалиции для поставок.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.Wyborcza.pl

«Вместе с президентом мы ведем переговоры, направленные на создание коалиции, которая бы передала такую ​​тяжелую технику», — ответил премьер на вопрос о возможной передаче Украине танков Leopard 2.

При глава правительства подчеркнул, что без такой коалиции, которая займется поставками, его страна не планирует передавать Украине немецкие танки.