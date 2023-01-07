Польша не планирует в одиночку передавать танки Leopard 2 Украине, но договаривается о коалиции для поставок.
Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.Wyborcza.pl
«Вместе с президентом мы ведем переговоры, направленные на создание коалиции, которая бы передала такую тяжелую технику», — ответил премьер на вопрос о возможной передаче Украине танков Leopard 2.
При глава правительства подчеркнул, что без такой коалиции, которая займется поставками, его страна не планирует передавать Украине немецкие танки.
Добавить комментарий