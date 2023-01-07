«Азерпочт» и «Азеркосмос» считают необоснованной распространяемую информацию о том, что они закончили прошлый год с убытком.

Об этом говорится в информации «Азерпочт» и «Азеркосмос».

Отмечается, что с 2021 года в «Азерпочт» были начаты масштабные реформы по нескольким направлениям, включая организационную структуру, управление ресурсами, операционную деятельность и оптимизацию затрат. Реформы, которые были продолжены в 2022 году, дают положительный результат и с точки зрения увеличения доходов.

В 2021 году «Азерпочт» сократил объем понесенных в 2020 году убытков на 30%, даже несмотря на значительное сокращение государственных субсидий. Внутренние расчеты показывают, что в результате реализованных мероприятий «Азерпочт» завершил 2022 год с прибылью в размере 3,5-4 млн манатов.

«Азеркосмос» уже третий год подряд завершает свою деятельность с прибылью.