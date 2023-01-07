В Диярбакыре (Турция) водитель пассажирского автобуса потерял управление на трассе, в ДТП погибли пятеро. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

Согласно предварительным данным, 5 человек, включая одного ребенка, погибли и 22 человека получили ранения. Трагедия случилась после того, как водитель автобуса потерял управление, поскольку трасса из-за дождя была скользкой.

Ранее 5 января на юге Турции в аварию попал студенческий автобус. Тогда погиб один человек, а травмы получили 12 пассажиров.