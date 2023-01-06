В Беларусь на специальном поезде прибыл еще один эшелон, в котором могли находиться около 800 российских военных. Об этом сообщают «Сообщество железнодорожников Беларуси» и «Беларускі Гаюн».

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По сведениям «Сообщества» сегодня ночью через станцию Смоленск в направлении Беларуси проследовал специальный поезд, в составе которого находилось около 15 пассажирских вагонов с личным составом армии РФ.

На данный момент станция назначения в Беларуси неизвестна. Предположительно, эшелон мог прибыть в Оршу или Витебск. Сообщается, что в вагонах могли быть примерно 800 человек.