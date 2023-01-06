Власти США выделяют Украине очередной пакет военной помощи объемом свыше $3 млрд. Об этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила на регулярном брифинге в пятницу.

«Сегодня США продемонстрируют свою продолжающуюся неизменную поддержку способности Украины защищать себя, объявив о новом транше военной помощи для Украины объемом свыше $3 млрд», — сказала она.

По ее словам, различные средства на сумму $2,8 млрд будут предоставлены напрямую из запасов Пентагона. В пакет, в частности, войдут боевые машины пехоты (БМП) Bradley и самоходные гаубицы. Еще $225 млн, как отметила Жан-Пьер, будут потрачены на долгосрочное укрепление военного потенциала Украины и модернизацию ее вооруженных сил. Кроме того, новый пакет включает $682 млн для партнеров Вашингтона на восточном фланге НАТО для предоставления им вооружений.

Обучение ВСУ применению американских комплексов ПВО Patriot еще не началось, оно будет идти в третьей стране. Переброска американских БМП Bradley Украине потребует времени, но США постараются поставить их как можно скорее.