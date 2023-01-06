Суд средней ступени города Тайань, который находится востоке Китая, приговорил бывшего вице-председателя народного политического консультативного совета провинции Ляонин Ли Вэньси к смертной казни за получение им взяток на сумму 540 млн юаней ($78 млн, сообщает газета «Жэньминь жибао».

По информации газеты, приговор должны привести в исполнение с отсрочкой на два года. Одновременно с приговором государство должно конфисковать все имущество Ли Вэньси. В то же время издание сообщает, что после двух лет казнь могут заменить на пожизненное заключение с исключением права на дальнейшее смягчение наказания.

По мнению суда, противозаконные действия обвиняемого «нанесли серьезный ущерб интересам Китая и его народу». При этом отмечается, что чиновник оказал активное содействие следствию, что признали в качестве смягчающих обстоятельств.