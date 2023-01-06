Бойцы ЧВК «Вагнер» якобы близки к взятию Соледара в Бахмутском районе Донецкой области.

Такое заявление в интервью Russia News сделал основатель ЧВК Евгений Пригожин.

«Я неоднократно уже просил и еще раз попрошу уважаемых военкоров не давать преждевременной информации. Да, бойцы ЧВК «Вагнер» близки к взятию Соледара. Но любая преждевременная информация вредит наступлению», — сказал он.

По словам Пригожирна, «невзвешенные» заявления в СМИ приводят к дополнительным потерям среди российских подразделений.

«Как только у нас будет информация, которую можно разместить в СМИ, мы обязательно с вами поделимся. А после окончательного взятия Соледара немедленно вас об этом известим», — добавил он.