Одним из заключенных, которому основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин пообещал свободу после участия в войне на территории Украины, оказался Дмитрий Карягин, убивший в 2014 году собственную бабушку, ветерана Великой Отечественной войны. На момент убийства женщине было 87 лет. Личность заключенного, заключившего контракт с пригожинской ЧВК, установило «Агентство» по видео, опубликованному РИА ФАН.

Согласно материалам дела, на которые ссылается «Агентство», Карягин уговорил бабушку продать квартиру за 820 тысяч рублей, затем вывез в гараж, где ударил молотком по голове. Родственникам Карягин сообщил, что бабушка переехала в Украину, об убийстве стало известно только через год. В 2016 году суд приговорил Карягина к 14,5 года колонии строгого режима.

️5 января Карягин впервые после ареста написал пост на своей странице во «ВКонтакте»:

«В Анапе на реабилитации после ранения 480 метров до моря круто ско дамой [вероятно, имеется в виду «скоро домой»]», — написал он.

Среди других заключенных, которые, по словам Пригожина, должны получить помилование после участия в войне — Даниил Савельев, дважды судимый за разбой, Виктор Варнаков, дважды приговоренный за мошенничество, Евгений Рубежанский судимый в Украине за кражу, Владимир Ряшенцев, которого в 2015 году приговорили к 2,5 годам колонии за кражу четырех велосипедов, а также судимый за кражу Александр Кобченко.

5 января Пригожин заявил, что первых заключенных, воевавших в Украине, уже помиловали.

«Контракт свой с честью отработали, с достоинством, одни из первых… Первые. Отработали так, как мало кто работает… Общество должно относиться к ним с глубочайшим уважением, а законы они нарушать не должны», — сказал он о завербованных в колониях зеках.