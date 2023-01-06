США направят Украине зенитные ракеты Sea Sparrow, которые та сможет модифицировать под советские пусковые установки «Бук», пишет Politico. Эти поставки представляют собой часть нового пакета военной помощи на $3,8 млрд для Украины.

Sea Sparrow — американская управляемая ракета класса «корабль-воздух» с полуактивной радиолокационной головкой самонаведения. Является корабельной зенитной ракетой малой дальности, используется и для обеспечения противоракетной защиты кораблей.

Максимальная дальность стрельбы ракеты — 20-30 км, высота поражения — 15240 м.